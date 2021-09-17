Суд отказался удовлетворить жалобу политика Владимира Кара-Мурзы в отношении Следственного комитета

Он просил признать незаконным решение не возбуждать уголовное дело о покушениях на его убийство.

Владимир Кара-Мурза в интервью «Эху Москвы» выразил готовность добиваться дальнейшего разбирательства, в том числе, в ЕСПЧ.

В начале года издания Bellingcat и «Инсайдер» (СМИ признано иностранным агентом) опубликовали расследование, в котором утверждалось, что Кара-Мурзу дважды пытались убить сотрудники ФСБ. Это произошло весной 2015 и зимой 2017 года, когда политика госпитализировали с сильными отравления. По сведениям журналистов, те же самые силовики стоят за отравлениями политика Алексея Навального и писателя Дмитрий Быкова.