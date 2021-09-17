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18:22, 17 сентября 2021

Басманный суд столицы арестовал пятерых фигурантов дела о подготовке массовых беспорядков

Следствие уверено, что обвиняемые создали несколько каналов в мессенджере Телеграм и призывали к беспорядкам в период проведения выборов в Государственную Думу. Всего же по делу проходит 11 человек, пятерым избрана мера пресечения. Так, Дмитрий Чебанов, который задержали еще 5 сентября за попытку повесить баннер на Центральный детский магазин на Лубянке, а также Жанна Чернова, Алексей Курлов и Никита Крещук отправятся в СИЗО на два месяца. Пятому фигуранту – студентке, сотруднице штаба Анастасии Брюхановой Марии Платоновой избрали меру пресечении в виде домашнего ареста до 14 ноября. По словам ее адвоката Аркадия Шиндяпина, материалы дела составляют несколько сотен страниц, однако в них нет ни одного доказательства вины Платоновой.

Тех, кто уверен в невиновности студентки оказалось немало: по данным Телеграмм-канала «Протестный МГУ» к зданию суда пришли около 50 человек, чтобы поддержать ее. Когда же Платонова вышла на улицу, её встретили аплодисментами.

Между тем, Телеграм-канал «Смерть СМИ в прямом эфире» утверждает, что в некоторых регионах к участникам движения «Что делать» пришли силовики. Они вручают предупреждения о недопустимости продолжения антиобщественной деятельности.

Если суд признает фигурантов дела виновными, им грозит крупный штраф или лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков уверен, что новое дело о склонении к массовым беспорядкам выглядит абсурдно, а все материалы притянуты и не аргументированы. Такое мнение Павел Чиков высказал в эфире «Эха Москвы». Телеграм-канал, в котором, по мнению СК, публиковались призывы к беспорядкам, до сих пор не заблокирован, добавил Павел Чиков.



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