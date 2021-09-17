В Госдуме ждут массированной кампании по непризнанию выборов и оспариванию их результатов

Это будет сделано сразу после оглашения итогов голосования, — сказал глава комиссию по расследованию фактов вмешательства Василий Пискарев. Он пояснил, что располагает информацией о связях Госдепартамента США с движением «Голос», признанным в России иностранным агентом. Оно, по утверждению Пискарева, получило деньги для проведения спецопераций по дискредитации результатов выборов.

Профессор Стэнфордского университета, бывший посол США в России Майкл Макфол в эфире «Эха Москвы» сообщил, что американские власти даже не говорят о выборах в России, поскольку не сомневаются в их итогах. По ожиданию Майкла Макфола, после выборов, в случае очередной победы правящей партии, реакция США будет негативной, но мягкой.