В семи российских регионах, в том числе и в Москве, на этих выборах можно проголосовать в электронном формате

Этой системой, в том числе, воспользовались многие представители власти и президент Владимир Путин, который находится на изоляции из-за случаев коронавируса в его окружении.

Днем сообщалось о том, что и на дистанционном голосовании образовались очереди. Руководитель группы разработчиков системы в Москве Артем Костырко объяснил «Эху Москвы», что для обработки всех запросов от желающих сайту потребовалось время. Никаких неполадок в его работе нет. Костырко добавил, что за первый час работа система обработала 150 тысяч голосов. Ближе к вечеру число проголосовавших электронно в Москве приблизилось к миллиону.



Руководитель московского штаба по наблюдению за выборами, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в эфире телеканала «Дождь»* сообщил, что на систему электронного голосования идут DDoS-атаки.

Одна из интриг нынешних выборов в том, какое влияние на них окажет проект Алексея Навального «Умное голосование». Команда оппозиционера предложила россиянам, не желающим отдавать свой голос за провластного кандидата, сделать выбор в пользу наиболее сильного оппонента. Перед выборами соратники политика опубликовали соответствующие списки.

Сегодня же приложение «Навальный», в котором в том числе была функция «Умного голосования», удалили из российских версий онлайн-магазинов Google и Apple. Глава комиссии Совета Федерации по предотвращению иностранного вмешательства в дела России Андрей Климов назвал действия IT-гигантов шагом в верном Климов отметил, что в случае неудаления приложения компаниям могли бы грозить многомиллионные штрафы.

Писатель и журналист Виктор Шендерович в эфире «Эха Москвы» сказал, что TI-компании поступили прагматично.

Google и Apple изъяли приложение Умного голосования из продажи на территории России после прямой угрозы уголовного преследования сотрудников их российских офисов, сообщает газета «Нью-Йорк Таймс». С подробностями — Ринат Валиулин.

Google убрала приложение сегодня утром после того, как штатным сотрудникам компании в России, перечисленным поименно, было сообщено, что их деятельность уголовно наказуема, сказал изданию неназванный источник, находящийся в курсе принятого компанией решения. Сообщивший изданию данную информацию отказался назвать свое имя, цитата, “ опасаясь разозлить российские власти”. Этот шаг был предпринят на следующий день после того, как российский депутат Федерального собрания заявил об ответственности мировых интернет-компаний и их российских работников за нарушения законодательства. «Нью-Йорк Таймс» цитирует и упомянутого депутата, замглавы международного комитета Совета Федерации Джабарова, согласно которому “ с участием Google и Apple совершаются конкретные преступления, масштаб которых в ближайшие дни может только увеличиться"... Лица, способствующие уходу от ответственности материнских компаний на территории Российской Федерации, будут наказаны", конец цитаты. Газета напоминает, что ранее, в начале текущей недели офис Google посетили судебные приставы в рамках исполнения решения суда о противодействии процедуре протестного голосования, которую осуществляет команда Алексея Навального.

Российские власти оказывали давление на названные американские компании в течение нескольких недель, — продолжает автор публикации, — с тем, чтобы они удалили приложение, позволявшее покинувшим страну соратникам заключенного в тюрьму политика продолжать обращаться к широкой аудитории. Почти все мобильные телефоны ( в России) используют операционные системы Apple или Google Android, и их онлайн-магазины позволяют гражданам пользоваться любыми из произведенных ими продуктов. ” Оно стало центральным для стратегии протестного или, как его называет сам оппозиционный лидер, «умного голосования», отмечается в статье, снова цитата: “ Выборы в России несвободны и нечестны, однако Кремль по-прежнему старается выглядеть легитимным в глазах народа, проводя выборы, в которых кучка бесцветных политических партий предсказуемым образом раскалывает оппозиционные голоса”.

«Нью-Йорк Таймс» называет исчезновение приложения «Навальный» с торговых площадок Google и Apple «сильным ударом по оппозиционному лидеру и его союзникам»

* — признан российскими властями иностранным агентом