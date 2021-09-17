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Эксклюзив Эха 18:07, 17 сентября 2021

Начавшееся в России трехдневное голосование ознаменовалось большими очередями на избирательных участках по всей стране

Региональная пресса пишет о принуждении бюджетников проголосовать именно в первой половине дня. Власти в подобной активности ничего экстраординарного не видят.

Еще не прошло двух часов с момента официального старта голосования на выборах в Госдуму, как у участка №9 в Большом Афанасьевском переулке (это район Арбат) уже столпились сотни людей. Почти все были без масок. Очередь шла довольно медленно: некоторые из избирателей признавались, что стояли более 1,5 часов – и им еще необходимо было дожидаться своей очереди. Многие из них пытались согреваться разными способами: кто-то периодически совершал прыжки на месте, кто-то запасся кофе и булочками.

Как правило, люди утверждали, что сами решили прийти именно в этот день на участок, хотя на голосование отводится три дня. Причины, как правило, однотипны: либо выходной, либо «позволило начальство». Некоторые, правда, признались, что были направлены на участок от своей организации, не уточняя, какой. Были утром и военнослужащие – правда, в большинстве своем, в гражданской одежде, но рядом с ними стояли старшие офицеры. Многие, в свою очередь, отказывались общаться и на вопросы журналистов отвечали довольно недоброжелательно.

Глава территориальной избирательной комиссии района Арбат Артем Коробьянц, впрочем, в интервью «Эху Москвы» назвал ситуацию на участке №9 вполне обычной и утверждал, что комиссии не известно про какие-либо организованные группы.

За происходящим наблюдали только несколько гаишников, при этом один из них – из Военной автоинспекции.

Социальные сети сегодня пестрили видео и фото с избирательных участков разных российских городов, на которых были видны толпы желающих проголосовать. В ряде случаев сообщалось, что в очередях находятся коллективы крупных компаний или группы военнослужащих. В Красноярске к одному из избирательных участков пришло так много жителей, что глава местного избиркома Алексей Подушкин попросил людей разойтись, однако, его проигнорировали.

Редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов считает, что очереди из сотрудников бюджетных учреждений на избирательных участках вполне оправданны, а оппозиционно настроенные москвичи будут голосовать в последний день. Такое мнение Кирилл Мартынов высказал в эфире «Эха Москвы». Кирилл Мартынов также предположил, что в субботу проголосуют нейтрально настроенные граждане, которые не испытывают давления.

В Кремле сообщили, что не знают о случаях принуждения к голосованию сотрудников бюджетной сферы. Об этом, отвечая на вопросы «Эха Москвы» сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. За более подробной информацией о нарушениях Дмитрий Песков посоветовал обращаться в ЦИК.

Решение о проведении многодневного голосования ранее мотивировали заботой о здоровье граждан. Глава Центризбиркома Элла Памфилова говорила, что трехдневное голосование позволит минимизировать всевозможные риски. Однако, далеко не всегда сегодня в очередях на избирательных участках соблюдались санитарные нормы. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на этом фоне сказала, что все школы, в которых проходит голосование, после выборов тщательно обработают. Выступая на конференции Центризбиркома, Попова также сделала замечание всем, кто сидел в зале без маски.  

В России второй день подряд выявляют почти 20 тысяч заразившихся коронавирусом. По официальным данным, умер еще 791 заболевший. Ежесуточные показатели смертности находятся возле отметки в 800 жертв уже на протяжении двух месяцев. Роспотребнадзор, впрочем, считает преждевременными разговоры о новой волне коронавируса.



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