Генсек ООН допустил, что некоторые санкции против талибов могут быть пересмотрены

Генсек ООН допустил, что некоторые санкции в отношении талибов могут быть пересмотрены ради улучшения гуманитарной обстановки в Афганистане. Об этом Антониу Гутерриш сказал в интервью агентству РИА Новости: «Из практических соображений было бы необходимо сделать ряд исключений из некоторых санкций. Нужно создать необходимые условия для эффективного распределения гуманитарной помощи. Я считаю, что этот вопрос должен будет рассмотреть Совет безопасности».

Движение «Талибан» запрещено в России и признано террористическим.