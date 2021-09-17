В Москве задержали сотрудника хосписа «Дом с маяком» Петрякова, который помогал подопечным на одиночных пикетах

В Москве задержали сотрудника хосписа «Дом с маяком» Ивана Петрякова, который помогал подопечным на одиночных пикетах возле мэрии. Они требовали предоставить им лекарства против спинальной мышечной атрофии. Об этом сам Петряков сообщил проекту «ОВД-Инфо». Его отвели в отдел полиции. Силовики сказали, что «сотрудник фонда якобы похож на одного из разыскиваемых по уголовному делу».

«ОВД-Инфо» пишет, что один из пикетчиков после задержания Петрякова зашел в здание мэрии, второй остался на месте акции.