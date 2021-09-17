30 человек, в том числе 20 детей, госпитализированы в Махачкале с признаками острой кишечной инфекции

Их состояние преимущественно средней степени тяжести, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Там уточнили, что ЧП произошло в одной из религиозных организаций города. Проводится расследование и ликвидация очага. Ситуация находится на контроле управления регионального ведомства.