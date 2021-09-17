30 человек, в том числе 20 детей, госпитализированы в Махачкале с признаками острой кишечной инфекции

Их состояние преимущественно средней степени тяжести, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Там уточнили, что ЧП произошло в одной из религиозных организаций города. Проводится расследование и ликвидация очага. Ситуация находится на контроле управления регионального ведомства.
2021-09-17T17:32:32+03:00
2021-09-17T17:32:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 17 сентября 2021
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