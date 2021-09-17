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17:05, 17 сентября 2021

NYT: Google удалил приложение «Навальный» из Google Play после угроз уголовного преследования сотрудников компании

Google удалил приложение «Навальный» из своего магазина Google Play после угроз уголовного преследования сотрудников компании. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источник. По его словам, угрозы были высказаны в отношении конкретных людей, работающих в российском отделении Google. Эту информацию также подтверждает источник Bloomberg.

Редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов считает логичным решение компаний Apple и Google об удалении приложения «Навальный», однако призывает корпорации здраво оценивать политическую ситуацию в России. Об этом Кирилл Мартынов сказал в эфире «Эха Москвы».

Приложение «Навальный» было удалено из российских магазинов Google и Apple сегодня утром. Роскомнадзор требовал этого еще с середины августа, ссылаясь на связь приложения со структурами оппозиционного политика, которые признаны экстримистскими и запрещены. Накануне ведомство пригрозило компаниям штрафами в случае неповиновения. Роскомнадзор также начал блокировать сайт «Умного голосования».



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