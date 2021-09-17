Наблюдатели фиксируют первые серьезные нарушения в ходе голосования, в основном в Петербурге

В телеграм-канале издания «Медиазона» опубликовано видео с одного из петербургских избирательных участков. На нем видно, как мужчина в медицинской маске выходит из зашторенной кабинки и с трудом пропихивает в урну толстую пачку бюллетеней.

На другом участке (опять же в Северной столице) члена комиссии, заподозрившего «карусель», угрожают выкинуть с участка – другой член комиссии толкает его, снимающего происходящее на телефон и кричит «сейчас я тебя выкину» (эту съемку выкладывает уже издание Znak.com) Оно же публикует и фото методички, которую раздают питерским наблюдателям – от них требуют каждый из трех дней по 8 раз выкладывать в соцсети записи о том, как все проходит спокойно и без нарушений; советуют также писать о «веселых моментах, например, кот зашел на участок».

На некоторых участках в Ингушетии видеонаблюдение просто-напросто отключили – вместо изображения написано «до начала трансляции осталось 2 дня».

В Башкирии на отдельные участки вообще не допустили наблюдателей – а заодно и членов УИК с правом совещательного голоса. На это жалобу в ЦИК пишут справедливороссы.

На этом фоне ЦИК заявил об отсутствии серьезных нарушений на выборах к этому часу – и о готовящейся их дискредитации из-за рубежа.

Руководитель московского штаба по наблюдению за выборами, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в эфире телеканала «Дождь»* сообщил, что на систему электронного голосования идут DDoS-атаки. Венедиктов сказал, что DDoS-атаки не повлияли на ход голосования, потому что в системе была установлена дополнительная защита.

* — признан российскими властями иностранным агентом