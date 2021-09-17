Кандидат в депутаты Госдумы от «Яблока» Кавказский пожаловался на фейковые сообщения с сайта Ходорковского

Кандидат в депутаты Госдумы по 204-му округу от партии «Яблоко» Николай Кавказский пожаловался на фейковые сообщения с сайта общественного деятеля Михаила Ходорковского duma.vote. Подробности он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сегодня мне от бота сайта duma.vote, который рекламировал в своем «Фейсбуке» Михаил Ходорковский – сайт на данный момент заблокирован на территории России – пришло уведомление, что я якобы поддержал в своем округе кандидата от «Умного голосования», представителя КПРФ Сергея Курганского, хотя это абсолютно не так. Я не поддерживал его, а вел свою кампанию. Соответственно эта информация является ложью», — рассказал Н.Кавказский.

Он подчеркнул, что не является сторонником «Умного голосования» в принципе. «Я призываю Михаила Ходорковского обратить внимание на недопустимость распространения фейков на своем сайте и прошу избирателей прийти на участок и проголосовать в соответствии со своей политической позицией», — заключил Н.Кавказский.