Задержан подозреваемый в убийстве семьи и нападении на отдел полиции в Воронежской области

Им оказался житель села Волчанское Виктор Мирской. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был ранен, ему оказывается медицинская помощь, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, в доме Мирского проводится обыск. По данным телеграм-канала Baza, автомобиль подозреваемого остановили на трассе около села Подгорное.

Накануне подозреваемый, как сообщало следствие, сначала убил знакомую семью из трех человек — женщину и двух детей — на почве бытового конфликта, а затем взорвал входную дверь в отдел полиции и открыл стрельбу. Пострадал один полицейский. Нападавший сумел скрыться с места преступления.