Суд избрал меру пресечения в отношении пятерых фигурантов дела о «склонении к массовым беспорядкам» во время выборов

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении пятерых фигурантов дела о «склонении к массовым беспорядкам» во время выборов. Четверо из них заключены под стражу до 14 ноября. Это создатель телеграм-канала «Что делать» Дмитрий Чебанов, его жена Жанна Чернова и соратники Никита Крещук и Алексей Курлов. Экс-сотрудницу предвыборного штаба Анастасии Брюхановой и студентку ВШЭ Марию Платонову отправили под домашний арест.

По версии следствия, группа, состоящая из не менее 11 человек из семи российских регионов, создала сеть телеграм-каналов, где «размещала публикации и вела агитационную деятельность, направленную на организацию массовых беспорядков» в дни выборов в России.