В России начали производить вакцину AstraZeneca

Этим занимается фармацевтическая компания «Р-Фарм», — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на министерство промышленности и торговли. При этом препарат будет предназначен только для экспорта. Еще летом в Кремле говорили, что власти не ведут переговоры о допуске иностранных вакцин на внутренний рынок, так как у России хватает своих.