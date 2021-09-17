В России начали производить вакцину AstraZeneca

Этим занимается фармацевтическая компания «Р-Фарм», — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на министерство промышленности и торговли. При этом препарат будет предназначен только для экспорта. Еще летом в Кремле говорили, что власти не ведут переговоры о допуске иностранных вакцин на внутренний рынок, так как у России хватает своих.
2021-09-17T16:06:38+03:00
2021-09-17T16:06:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:06, 17 сентября 2021
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