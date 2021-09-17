Суд арестовал пятерых фигурантов дела о подготовке массовых беспорядков в дни выборов

Четверо из них отправлены под стражу, еще одна – под домашним арестом.

Следствие утверждает, что обвиняемые – участники движения «Что делать». Они якобы создали сеть телеграмм-каналов, в которых вели агитацию, направленную на организацию массовых беспорядков в России.

Теперь Дмитрий Чебанов, которого обвинение считает лидером движения, его гражданская жена Жанна Чернова, Алексей Курлов и Никита Крещук отправятся в СИЗО минимум на два месяца. Еще одна обвиняемая – студентка Высшей школы экономики, сотрудница штаба Анастасии Брюхановой Мария Платонова до 14 ноября пробудет под домашним арестом. При этом, по словам адвоката, в деле нет ни одного доказательства ее причастности к деятельности движения «Что делать». Подсудимая не была знакома с другими фигурантами дела и вину свою отрицает. Поддержать студентку к зданию Басманного суда, как пишет телеграмм-канал «Протестный МГУ», пришли не менее 50 человек. Когда же Платонова вышла из здания, ее встретили аплодисментами.

По данным интернет-издания Медиазона, пришедшие подписали поручительства в поддержку Марии Платоновой.

Телеграмм-каналы пишут, что к участникам региональных отделений движения «Что делать» начали приходить силовики. Им вручают предупреждения о недопустимости продолжения антиобщественного поведения.