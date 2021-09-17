Мосгоризбирком разъяснил, с чем связаны очереди на некоторых избирательных участках

В частности, в телеграм-канале комиссии говорится, что к участку №9 на Арбате после ночной смены пришли голосовать военнослужащие. Комментируя публикации в интернете, в которых запечатлены толпы желающих проголосовать в разных российских регионах, в Мосгоризбиркоме подчеркнули, что любое количество голосующих не может служить признаками нарушения.

Этим утром интернет-издание «Медуза», признанное в России иностранным агентом, со ссылкой на источники в администрации президента писала, что большие очереди на участках этим утром связаны с тем, что бюджетников попросили проголосовать до полудня. Власти факты принуждения отвергают.



В Красноярске на одном из избирательных участков образовалась очень большая очередь из желающих проголосовать. На это обратил внимание глава избиркома Алексей Подушкин. Он попросил людей разойтись, но его проигнорировали. Судя по видео, Подушкин обратился к нескольким десяткам человек, но все они промолчали в ответ на его просьбу.