Почти половина американских штатов пригрозила президенту судом из-за введения обязательной вакцинации

Издание The Hill пишет, что 24 генеральных прокурора написали соответствующее письмо Джо Байдену. Они считают, что цель главы Белого дома – посеять разногласия и недоверие, а не способствовать единству и здоровью общества. Как уточняется, все прокуроры – представители Республиканской партии.

В этом месяце Байден объявил, что прививку обязаны сделать все госслужащие, медики, а также сотрудники крупных компаний. На этой неделе в суд с требованием признать обязательную вакцинацию незаконной уже обратился штат Аризона.

