Роскомнадзор назвал иностранным вмешательством блокировку одного из твиттер-аккаунтов Мосгоризбиркома

Ведомство потребовало от руководства социальной сети объяснить причины ограничений. Информация о блокировке ранее появилась в соцсетях, однако, в самой Московской городской избирательной комиссии агентству РИА Новости пояснили, что Twitter заблокировал старый, не действующий аккаунт, а актуальный – работает.



Сегодня в России стартовало трехдневное голосование на выборах разного уровня.