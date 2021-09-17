Центризбирком: Более 50% избирателей проголосовали онлайн в шести субъектах РФ

Замруководителя аппарата Центризбиркома России Александр Обухов сообщил, что к настоящему времени проголосовали уже более 50% избирателей, зарегистрировавшихся для участия в дистанционном электронном голосовании в шести субъектах РФ (помимо Москвы).
2021-09-17T15:01:24+03:00
2021-09-17T15:01:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:01, 17 сентября 2021
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