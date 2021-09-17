Сотруднику Boeing, не рассказавшему о проблемах 737 MAX, предъявят обвинения

Источники газета The Wall Street Journal утверждают, что это будет сделано уже в ближайшие недели.

Следствие считает, что Марк Форкнер, возглавлявший группу технических пилотов, вводил чиновников американского регулятора в заблуждение и скрывал от них некоторые изменения, которые внес производитель.

В том числе — не рассказал о системе улучшения маневренных характеристик, которая позже была названа причиной крушения двух пассажирских лайнеров.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена в марте 2019 года. Ее возобновили лишь в конце прошло года — после того, как производитель внес необходимые изменения.