Суд отклонил жалобу политика Владимира Кара-мурзы-младшего к Следственному комитету

Он требовал признать незаконным решение ведомства, не возбуждать уголовное дело о покушении на его жизнь.

В начале года издания Bellingcat и The Insaider* опубликовали расследование, в котором утверждалось, что Кара-Мурзу дважды пытались убить сотрудники ФСБ. Это произошло весной 2015 и зимой 2017 года, когда политика госпитализировали с сильными отравления.

По сведениям журналистов, те же самые силовики стоят за отравлениями политика Алексея Навального и писателя Дмитрий Быкова.