Американская пресса узнала о давлении на Google из-за приложения «Навальный»

IT-гигант согласился удалить программу из онлайн-магазина Google Play после угроз завести уголовные дела на сотрудников в России, — утверждает источник газеты The New York Times. Собеседник газеты не стал раскрывать, кому конкретно грозило уголовное преследование, объясняя это тем, что опасается рассердить российские власти.

Сегодня приложение «Навальный», в котором, в том числе, была функция «Умное голосование», было также удалено из онлайн-магазина AppStore.

Основанием для блокировки стала связь приложения с ФБК, признанным в России иностранным агентом и экстремисткой организацией.

Редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов считает логичным решение компаний Apple и Google об удалении приложения «Навальный», однако призывает корпорации здраво оценивать политическую ситуацию в России. Об этом Кирилл Мартынов сказал в эфире «Эха Москвы».

Возбужденное ранее дело о склонении к беспорядкам на выборах Кирилл Мартынов также считает сфабрикованным и абсурдным.

Роскомнадзор ранее начал блокировать сайт «Умного голосования» в стране. Ведомство потребовало от американских компаний не позволять сервису обходить блокировки.