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14:13, 17 сентября 2021

Ряд западных наблюдателей за выборами в России считают, что они вряд ли изменят российский политический ландшафт

С подробностями по материалам зарубежных СМИ — Ринат Валиулин. Не стоит ожидать, что «Единая Россия» потеряет свое доминирующее положение в Госдуме, пишет обозреватель Associated Press. — Хотя вопросом остается то, потеряет ли она сегодняшние две трети депутатских кресел, так называемое конституционное большинство. Это зависит от явки и от успешности умного голосования.

Оно доказало свою эффективность в 2019 году, когда оппозиция заняла 20 из 45 одномандатных мест в Мосгордуме, но сейчас, когда власти заблокировали доступ к интернет-ресурсам Алексея Навального, неясно, насколько это сработает.

Для Кремля эти выборы важны как возможность контролировать парламент к 2024 году, когда будет определяться стратегия, которая позволит Путину переизбраться или иным способом остаться во власти.

Deutsche Welle, ссылаясь на независимые опросы общественного мнения, предполагает незначительный — в примерно десять процентов — спад представительства правящей партии в Думе по сравнению с прошлыми выборами.

Недовольство «Единой Россией» в последние годы растет, пишет автор публикации, однако никто не знает насколько, ибо независимая статистика на этот счет, из-за наложенного властями запрета, не может быть опубликована, отмечает обозреватель издания.

Deutsche Welle напоминает, что впервые за почти тридцать лет на выборах не будет присутствовать ОБСЕ, где ограничение Москвой количества ее наблюдателей из-за пандемии посчитали неоправданным и чрезмерным.


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