Магазины приложений Apple и Google удалили приложение «Навальный» с «Умным голосованием»

О блокировке сообщила «команда Навального». На данный момент найти приложение в обоих магазинах невозможно.

Соратник Алексея Навального Иван Жданов в социальных сетях рассказал, что решение о блокировке принято из-за того, что, по мнению властей, ресурс фактически продолжает деятельность признанных властями экстремистскими структур оппозиционера Алексея Навального.

Требование Роскомнадзора о блокировке приложения «Навальный» поступило в Google и Apple еще в середине августа. Накануне же представителей корпораций вызвали на заседание временной комиссии Совета Федераций по защите государственного суверенитета. Глава комиссии Совета Федерации по вмешательству в российские выборы Андрей Климов назвал блокировку единственно-правильным решением со стороны иностранных корпораций.

Между тем, как пишут журналисты интернет-издания «Медуза»*, воспользоваться ресурсом по-прежнему можно за пределами России.

Ранее российские власти пригрозили Google и Apple уголовным преследованием, если они не будут выполнять требования российских надзорных органов.

Политолог Станислав Белковский уверен, что Google и Apple в России ничто не угрожает.

Напомним, российские власти также обвиняли США во вмешательстве в российские выборы. Бывший американский посол в России Майкл Макфол рассказал в эфире «Эха Москвы», что в Америке не говорят о выборах в России. По оценке Макфола, реакция Вашингтона на результаты выборов в России будет негативной, но мягкой.