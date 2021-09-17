Кандидаты и наблюдатели сообщают о нарушениях на избирательных участках в Петербурге

Тревожные сообщения приходят из Центрального района, где на выборы идёт, в частности, оппозиционный кандидат Борис Вишневский. Там наблюдатели зафиксировали странную активность: молодых людей в спортивной одежде заметили на разных участках. Потенциальную «карусель» удалось предотвратить, рассказал «Эху Москвы в Петербурге» член избирательной комиссии Константин Королёв.

«Много молодых людей приблизительно одинаково одетых в спортивную униформу. Все они стоят в очереди на один и тот же стол. Есть некие люди, которые контролируют их действия. Кроме того, эти люди [в спортивной одежде] появились сразу на нескольких участках», — рассказал Королёв.

В то же время кандидат от партии «Яблоко» Любовь Дюве рассказала «Эху Москвы в Петербурге», что незнакомцы присылают ей в социальные сети копии её личных документов и советуют не заниматься политикой. Жалобы поступают и от петербургских бюджетников: некоторых принудительно заставили участвовать в наблюдении от проекта «Независимый общественный мониторинг». Более того, им даже выдали специальную методичку: в ней указано, что наблюдатели должны писать о веселых моментах и обязательно отчитываться о том, что никаких нарушений на их участках нет. Об этом «Эху Москвы в Петербурге» рассказал член избирательной комиссии Фёдор Ведерников.

«Один мой приятель работает в школе: я увидел у него, что он внезапно записался наблюдателем и постит истории с участка. Так как он работает в школе, его, в общем, принудили стать наблюдателем и выслали данную инструкцию», — рассказал Ведерников.

Работник одного из бюджетных учреждений Петербурга на условиях анонимности подтвердил «Эху Москвы в Петербурге» эту информацию.

Как отмечает корреспондент «Эха Москвы в Петербурге», на некоторых участках в Выборгском районе помещение для голосования закрывают каждые 2 часа. По официальной версии — на проветривание. При этом всех наблюдателей заставляют покинуть Избирком.

В ЦИКе утверждают, что не располагают информацией о серьезных нарушениях. Об этом сообщил зампред комиссии Николай Булаев. Он отметил также, что процесс электронного голосования организован наилучшим образом. В то же время, в ЦИКе сообщили о том, что на ресурс онлайн-голосования идут серьезные атаки. Примерно половина приходится на США.