В России началось трехдневное голосование на выборах в Госдуму

В Центризбиркоме объясняют такой формат стремлением избежать вспышек коронавируса.

Между тем, из разных регионов сообщают об очередях на избирательных участках. Несмотря на то, что у избирателей есть целых три дня на то, чтобы сделать выбор, уже к 10 утра, то есть спустя два часа после открытия участков, у одного из них — в Большом Афанасьевском переулке — стояло около 400 человек. Люди растянулись в очереди на несколько десятков метров.

У входа на участок, который располагается в гимназии, очередь уплотнялась, при этом желающие проголосовать в основном были без масок. Многие из них утверждали, что пришли добровольно в это время, несмотря на рабочий день. Впрочем, один из них признался, что пошел по указанию некоей, как он выразился, «организации в зеленой форме».

Некоторые, к слову, были в военной форме — в основном это старшие офицеры. Другой избиратель сказал, что люди в очереди стоят от «нескольких организаций». Были, впрочем, и семьи с детьми.

Между тем в территориальной избирательной комиссии района Арбат утверждают, что ситуация на участке в Большом Афанасьевском переулке типичная и возникает каждые выборы. Об этом «Эху Москвы» рассказал глава комиссии Артем Коробьянц.

О фактах принуждения или отправки сотрудников различных организаций на участок в комиссии, как утверждают его глава, не знают.

Между тем занятий в гимназии, где находится участок, нет: одна из учительниц рассказала, что школьники отправились на экскурсии в различные музеи.

Между тем в Мосгоризбиркоме объяснили возникшую очередь у участка в центре Москвы тем, что голосовать пришли военнослужащие. При этом самого участка, по данным телеканала «Дождь»*, не оказалось в федеральной системе наблюдения.