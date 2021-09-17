Полиция Воронежской области установила личность напавшего на здание отдела МВД

Источники газеты «Коммерсантъ» сообщают, что сейчас разыскивается 54-летний местный житель Виктор Мирской.

Собеседники издания утверждают, что перед нападением подозреваемый заминировал свой дом. Преступника все еще не задержали.

Накануне мужчина в военном обмундировании взорвал дверь в здании отдела МВД по Лизкинскому району. В результате пострадал сотрудник полиции.

После этого стало известно, что нападавшего также подозревают в убийстве трех членов курдской семьи, в том числе ребенка. По предварительной версии, ранее между ними возник конфликт.