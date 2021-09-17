Natura Siberica хочет взыскать с совладелицы компании Ирины Трубниковой больше 1,5 миллиардов рублей

Журнал Forbes, который ссылается на соответствующий иск в арбитражном суде Москвы, пишет, что поводом стали действия первой жены основателя бренда Андрея Трубникова, которые, по словам истца, причинили бизнесу значительный ущерб и лишили его основных активов.

В жалобе говорится, что в последние годы она совершила незаконные и недобросовестные сделки.

Конфликт в руководстве Natura Siberica начался после смерти основателя. В начале месяца компания сообщала о закрытии всех своих магазинов в России, однако, спустя неделю, некоторые торговые точки возобновили работу.