Министерство транспорта разработал новые правила для проезда по платным дорогам

Как уточнили в ведомстве, они могут вступить в силу уже в марте следующего года. Газета «Коммерсантъ» пишет, что, согласно нововведениям, автомобилисты смогут потребовать бесплатного проезда, если докажут, что услуги были оказаны не в полном объеме.

В пояснительной записке не говорится, о чем конкретно идет речь, однако, по мнению экспертов, компенсировать уже внесенную оплату можно будет, к примеру, в тех случаях, когда машины не смогут двигаться с максимально разрешенной скоростью из-за неочищенной от снега проезжей части или из-за пробки, возникшей из-за бездействия оператора дороги.