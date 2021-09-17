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13:08, 17 сентября 2021

В России впервые в этом месяце выявлено почти 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В том числе, в Москве более 2,5 тысяч. На месячный пик заболеваемости вышли и в Санкт-Петербурге. Городской штаб отчитывается о росте ковидных госпитализаций.

Петербургские медики за последние 24 часа включили в официальную статистику более тысячи семисот новых случаев коронавируса. Днём ранее их было на 85 меньше. Летальная статистика за это время почти не изменилась. За сутки её пополнили 39 человек.

Отметим, что показатель ежедневной заболеваемости в Петербурге растёт с начала месяца. За последние дни увеличилось и число госпитализаций. По последним данным за сутки в стационары направили на 50 человек больше, чем днём ранее.

Количество свободных мест в действующих инфекционных больницах упало ниже 25% от общего числа действующих ковидных коек. По числу новых пациентов с коронавирусом, которых медики за сутки помещают в госпитали, Петербург вернулся к показателям середины лета.

При этом по данным городского штаба по борьбе с инфекцией, в реанимации находится каждый двенадцатый пациент.
По числу новых пациентов с коронавирусом Петербург последние дни занимает второе место в России после Москвы.


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