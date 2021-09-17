В Центризбиркоме утверждают, что к ним не поступало жалоб и обращений в связи с нарушениями на выборах в Госдуму

Зампред комиссии Николай Булаев сообщил, что со всеми субъектами работа ведется в режиме онлайн и все заявления, даже незначительные, рассматриваются немедленно.

В Кремле сегодня сообщили, что не знают о случаях принуждения к голосованию сотрудников бюджетной сферы. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы корреспондента «Эха Москвы».

«А почему вы считаете, что речь идет о практике именно принуждения идти голосовать именно сейчас? Люди же приходят голосовать: и военные голосуют, и полицейские. Это абсолютно нормальная практика. Голосование трехдневное. Очень много людей хотят побыстрее проголосовать и освободить себе выходные. Кто-то наоборот хочет сходить на выходных. Откуда вывод о том, что это принуждение? Они приняли решение и пришли голосовать», — отметил Песков. Он добавил, что Кремль не видит в этом «абсолютно никакой проблемы».

Голосование на выборах в этом году проходит в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. В Москве и еще 6 регионах можно проголосовать дистанционно. По последним данным, в Москве онлайн уже проголосовали полмиллиона человек.