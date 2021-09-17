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13:05, 17 сентября 2021

МИД России назвал освободительным походом вторжение советских войск на территорию Польши в сентябре 1939 года

В своем твите МИД делает акцент на том, что в результате занятия восточных областей Польши Советский союз «не позволил вермахту подойти к Минску» (двумя неделями раньше, нападением гитлеровской Германии на Польшу и началась Вторая мировая). Также утверждается, что народы западных Белоруссии и Украины встретили советских солдат с ликованием.

В то же время нигде не указывается, что советское вторжение реализовывало секретный дополнительный протокол к пакту Молотова-Риббентропа, заключенному месяцем ранее. По нему СССР и Германия разделили сферы влияния в Восточной Европе – к Москве отходили как раз-таки восток Польши, Прибалтика и Бессарабия. Обнародовали соглашения только в годы Перестройки.

Также умалчивается что, когда спустя менее чем пару лет Гитлер решит напасть уже непосредственно на Советский союз, ничто не помешает ему в кратчайшие сроки не только подойти к Минску, но и оккупировать его.

В июле президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает отождествлять роли Советского союза и Германии во Второй мировой и решающий вклад СССР в победу над нацизмом. Санкции за это пока не установлены.

Однако есть еще и более старый закон о запрете реабилитации нацизма – если в критическом высказывании о пакте Молотова-Риббентропа усмотрят его, автору высказывания грозит до 5 лет.


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