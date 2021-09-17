В Кремле не видят ничего необычного в очередях на избирательных участках в первый день выборов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не считает, что это результат принуждения. Об этом он сообщил на брифинге в ответ на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«А почему вы считаете, что речь идет о практике именно принуждения идти голосовать именно сейчас? Люди же приходят голосовать: и военные голосуют, и полицейские. Это абсолютно нормальная практика. Голосование трехдневное. Очень много людей хотят побыстрее проголосовать и освободить себе выходные. Кто-то наоборот хочет сходить на выходных. Откуда вывод о том, что это принуждение? Они приняли решение и пришли голосовать», — отметил Песков.

Он добавил, что Кремль не видит в этом «абсолютно никакой проблемы».