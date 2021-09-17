Кремль приветствует решение Google и Apple удалить приложение «Навальный»

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Безусловно, конечно. Выполнение законных требований», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли приветствовать шаги международных IT-гигантов навстречу требованиям российских властей по удалению приложения.

Журналисты также спросили Пескова, что могло повлиять на решение Apple удалить из магазина приложение.

«Я не знаю. Ну были же законные требования к Apple, это приложение вне закона на территории нашей страны. Обе платформы получили соответствующее уведомление, и в соответствии с буквой и духом закона они приняли такое решение, по всей видимости. Но это нужно спрашивать у самих служб», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле негативно относятся к тактике так называемого «Умного голосования», поскольку оно вредит избирателям.

«Относимся плохо, это очередные абсолютно провокационные попытки, которые на самом деле идут во вред избирателям. По-другому к этому относиться нельзя», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к тактике «Умного голосования» и может ли она рассеять поддержку «Единой России» со стороны избирателей.