Часть зарегистрировавшихся на электронное голосование сообщают о сбоях в системе

При попытке получить бюллетень для электронного голосования на портале mos.ru у некоторых голосующих москвичей появляется знак песочных часов и сообщение «количество запросов к системе превышено, пожалуйста, подождите». В отдельных случаях такое ожидание затягивается больше, чем на час.

В Мосгоризбиркоме объясняют подвисание сайта большим наплывом желающих проголосовать — из-за этого пришлось задействовать функционал очереди. За первые три часа проголосовали уже 350 тысяч из полутора миллионов зарегистрировавшихся на такое голосование.

Глава столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов, в свою очередь, добавил, что на сайт идет DDOS-атака — это когда хакеры перекрывают доступ к сайту, как раз-таки перегружая его чрезмерным количеством одновременных запросов с зараженных вирусами компьютеров. Тем не менее в целом работа системы пока штатная.

Электронное голосование на этих выборах доступно в Москве, Севастополе, Нижегородской, Ярославской, Ростовской, Мурманской и Курской областях.