В России стартовали трехдневные выборы в Госдуму

Судя по сообщению из регионов, первыми на избирательные участки пришли бюджетники и военные.

На участке недалеко от военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге побывал корреспондент «Эха Москвы» Андрей Окунь. По его свидетельству, голосующие дисциплинированно носили маски, однако требования о социальной дистанции игнорировали.

В Москве корреспондент «Эха Москвы» также стал свидетелем столпотворения на избирательном участке в Большом Афанасьевском переулке. Это район Арбата. Очередь растянулась на несколько десятков метров, люди стояли, в том числе, и на проезжей части.

Председатель территориальной избирательной комиссии по району Арбат Артем Коробьянц сказал «Эху Москвы», что ничего экстраординарного не происходит.

Редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов рассказал в эфире «Эха Москвы», что в очередях сотрудники бюджетных учреждений, оппозиционно настроенные москвичи будут голосовать в последних день. Мартынов также предположил, что в субботу проголосуют нейтрально настроенные граждане.