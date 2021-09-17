РИА «Новости»: Привитым вакциной «Спутник V» разрешается въезд в Эстонию

Об этом сказали РИА «Новости» в эстонском посольстве.

Ранее департамент здоровья Эстонии решил разрешить прибывающим в страну людям подтверждать свою инфекционную безопасность любыми вакцинами, официально используемыми в разных странах. Как заявили в депздраве, «Эстония признает те вакцины, которые признаны исходной страной».

В Эстонии для вакцинации от коронавируса используются четыре вакцины: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen.

«Соответствующее решение департамента здоровья Эстонии распространяется на вакцину «Спутник V», — сказали РИА Новости в посольстве в Москве.

«На практике данное решение означает, что гражданам России, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19 и достигли максимальной защиты после последней дозы вакцины, если с этого момента прошло не более года (и которые представляют свидетельство об этом, выданное компетентным органом), будет разрешен въезд в Эстонию», — пояснили в эстонской дипмиссии.