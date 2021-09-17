Перед одним из участков для голосования в Москве выстроилась очередь длиной в несколько десятков метров

Численность тех, кто планирует проголосовать на выборах в Госдуму на участке № 9 в районе Арбат, составляет около 400 человек. Среди них — люди разных возрастов, некоторые из них — в военной форме.

Также в очереди заметны дети. Ближе ко входу на участок люди стоят довольно плотно, при этом сама очередь движется медленно. Из-за того, что тротуары достаточно узкие, некоторые из избирателей стоят на проезжей части.

Рядом стоят две полицейские машины, при этом силовики в происходящее никак не вмешиваются. В целом обстановка достаточно спокойная.