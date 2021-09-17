Соратник Алексея Навального Иван Жданов опубликовал ответ Apple после блокировки приложения «Навальный»

Компания объяснила, что ФБК* признан экстремистской организацией. По версии Роскомнадзора и Генпрокуратуры, приложение содержит запрещенный в России контент и позволяет вмешиваться в выборы.

Ранее команда Навального сообщила, что приложение «Навальный» с «Умным голосованием» удалено из AppStore и Google Play.

Ранее российские власти пригрозили Google и Apple уголовным преследованием, если они откажутся выполнить требования российских надзорных органов. Их компании обвинили во вмешательстве в российские выборы.

Политолог Станислав Белковский уверен, что Google и Apple в России ничто не угрожает.