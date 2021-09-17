Власти утверждают, что система онлайн-голосования в Москве работает штатно

Ожидание в очереди занимает от 10 до 15 минут. Сайту требуется время для обработки всех запросов, — рассказал «Эху Москвы» руководитель группы разработчиков электронного голосования в Москве Артем Костырко.

«Это называется не перебоями, а электронной очередью. Система же достаточно сложно устроена, и для того, чтобы пройти в анонимную зону, надо выполнить целый ряд условий. Соответственно на входе, если наблюдается превышение одномоментных запросов в секунду, то пользователя ставят в очередь. Ему на экране пишут: «Вы можете зайти через столько-то времени», — пояснил он.

Костырко добавил, что за первый час система обработала 150 тысяч голосов.

«Поэтому то, что пользователи видят на входной странице: «Подождите, вы сможете зайти чуть позже» — это абсолютно штатное поведение системы, а не перебои. Просто чтобы не случилось каких-то тяжелых вещей, связанных с нарушением работоспособности, выстраивается такая электронная очередь, как в МФЦ, магазин или банк. Все то же самое», — заключил он.