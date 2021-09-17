В России стартовали выборы в Госдуму

Судя по сообщениям из регионов, на некоторых участках образовались очереди.

Первые очереди образовались еще в Приморье — одном из регионов, где голосование началось раньше. Как пишет «Новая газета», на одном из участков уже появились десятки избирателей — сотрудников судостроительного комплекса «Звезда».

На другом — очередь из матросов-срочников и офицеров Тихоокеанского флота. Сотни человек выстроились перед некоторыми участками в Новосибирске, следует из фотографий, опубликованных интернет-изданием «Тайга.Инфо».

А красноярское сетевое издание NGS24 отмечает, что в ряде случаев зафиксировано аномальное прикрепление в рамках системы «Мобильный избиратель». Так, если на одном из красноярских участков изначально было зарегистрировано чуть менее 800 человек, то за последние дни туда было прикреплено еще почти 2 тысячи избирателей.

В некоторых случаях людей из очереди вызывают по алфавиту. По данным источников издания, в очередях в Красноярске находятся полицейские и судебные приставы.

Голосование на выборах в Госдуму будет проходить в течение трех дней. При этом в Центризбиркоме утверждали, что расширили сроки выборов для того, чтобы уменьшить скопление избирателей в период эпидемии коронавируса.