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09:33, 17 сентября 2021

В министерстве цифрового развития сообщили, что более 10% избирателей проголосовали электронно

Дистанционное голосование в Москве проводится на платформе mos.ru.

Электронное голосование на выборах в Госдуму на федеральной платформе проходит в шести регионах, в том числе, в Севастополе, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях.


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