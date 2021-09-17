В министерстве цифрового развития сообщили, что более 10% избирателей проголосовали электронно

Дистанционное голосование в Москве проводится на платформе mos.ru.
Электронное голосование на выборах в Госдуму на федеральной платформе проходит в шести регионах, в том числе, в Севастополе, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях.
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Дистанционное голосование в Москве проводится на платформе mos.ru.
Электронное голосование на выборах в Госдуму на федеральной платформе проходит в шести регионах, в том числе, в Севастополе, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях.