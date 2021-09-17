В России началось трехдневное голосование на выборах в Госдуму

Власти объясняют такой формат стремлением избежать вспышек коронавируса.

Между тем, «Новая газета» сообщает об очередях из бюджетников, военнослужащих и сотрудников оборонных предприятий на избирательных участках в Приморье.

Мосгоризбирком сообщает, что голосование в Москве идет в штатном режиме. Задержек и нарушений нет.

На портале дистанционного электронного голосования сообщается, что более 10 тысяч москвичей уже проголосовали через интернет. Однако, корреспондент «Эха Москвы» не смог воспользоваться этой возможностью на сайте mos.ru из-за того, что превышено количество одновременных запросов к системе.