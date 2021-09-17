Google и Apple удалили из своих магазинов приложение «Навальный»

Об этом сообщает Команда Навального. Вчера представителей американских компаний пригласили на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета.

Google и Apple пригрозили уголовным преследованием, если они будут продолжать игнорировать предписания российских надзорных органов.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова предупредила американские компании от вмешательства в российские выборы. По словам Захаровой, Москва также осуждает попытки представителей Европарламента манипулировать общественным мнением в контексте российских выборов.

Российские власти уже несколько недель добиваются блокировки доступа к сайту «Умного голосования» и приложения «Навальный», в котором есть такая функция.

Вчера вечером соратники Навального сообщили, что сайт и Telegram-бот «Умного голосования» подверглись мощной хакерской атаке. Через полтора часа появилась информация, что атаку удалось отбить.