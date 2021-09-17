В Польше будет открыт музей, посвященный советской депортации поляков

В 82-ю годовщину вторжения Советского Союза в Польшу в городе на северо-востоке страны — Белостоке — будут вспоминать трагические события середины прошлого века, которые затронули более трехсот тысяч человек. Среди них поляки, этнические немцы, и другие участники антинацистского сопротивления, которых отправляли в Сибирь.

В музее, посвященном депортации, рассказываются истории граждан, оказавшихся в ссылке. Среди экспонатов музея можно, например, встретить скрипку, которую 10-летний мальчик-поляк вынужден был отдать советским охранникам, чтобы те позволили его семье вернуться в Польшу, так как даже после окончания войны сделать это было довольно трудно.

Поляки, которые пережили события тех лет, в комментариях местной прессе говорят о необходимости зафиксировать их в памяти, а создатели музея призывают вспоминать депортацию без взаимных обвинений, сосредоточившись на сломанных судьбах отдельных людей.

По словам авторов этой идеи, музей создан для осмысления опыта тоталитаризма и жизни в вынужденной миграции.