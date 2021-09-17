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07:11, 17 сентября 2021

Комиссия по расследованию гибели транспортного самолета Ил-112 в Кубинке представит выводы о причинах катастрофы

Работу комиссии по изучению причин падения новейшего легкого транспортного самолета с момента ее образования возглавил замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров. В начале сентября он пообещал, что текст доклада будет опубликован по истечении месяца со дня трагедии.

Единственный летный образец самолета Ил-112В потерпел крушение 17 августа. Он рухнул в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы в подмосковной Кубинке. На борту находился экипаж из трех человек, опытные летчики-испытатели – Герой России Николай Куимов и Дмитрий Комаров, а также бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. Они погибли.

Звучавшие ранее версии официальные источники называли предположениями и утверждали, что обстоятельствам случившегося будет дана должная оценка. Среди причин падения лайнера называли потерю устойчивости правого двигателя и мощный «керосиновый» пожар, возникший через пять минут после взлета. Именно из-за него самолет мог уйти в неконтролируемый боковой крен и рухнуть.

В качестве основных версий крушения ранее рассматривались техническая неисправность и ошибка пилотирования.


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