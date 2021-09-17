На Чукотке к полудню явка на выборах в Госдуму составила 15%, сообщили региональные власти

На прошлых выборах в Госдуму в 2016 году к этому же времени проголосовали уже 30% избирателей, напоминает «Интерфакс», но тогда голосование шло в один день, а теперь в три дня.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что рассчитывает на ответственную гражданскую позицию россиян на выборах.

Президент Владимир Путин зарегистрировался для электронного голосования, сообщил накануне его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Эха Москвы».

Ранее Путин сообщил, что изолировался из-за заболевших коронавирусом в его окружении.