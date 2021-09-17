Китайский космический корабль «Шэньчжоу-12» с экипажем на борту возвращается на Землю

Тайконавты – так в поднебесной называют участников космических программ – завершили свое пребывание на орбите. Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо доставляли оборудование для строительства китайской космической станции и производили его монтаж. До отделения пилотируемого корабля «Шэньчжоу-12» станция состояла из двух элементов: строящегося базового и грузового модулей.

В интервью национальному телевидению командир экипажа Не Хайшэн рассказал, что за время нахождения на орбите его командой было совершено два выхода в открытый космос. Несмотря на это, главной задачей, по его словам, все равно остается совершенствование физической подготовки тайконавтов, так как воздействие атмосферного давления при спуске и удар о земную поверхность – серьёзный стресс для организма.

К настоящему моменту общее время пребывания членов экипажа на станции составило 90 дней — рекорд по продолжительности полёта среди всех китайцев. По данным СМИ, корабль должен приземлиться сегодня на полигоне на севере Китая.