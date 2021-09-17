Компания SpaceX сообщила о хорошем самочувствии ее первых космических туристов

Экипаж корабля Crew Dragon, впервые полностью состоящий из гражданских лиц, провел сутки на орбите, впереди еще двое суток, затем корабль совершит посадку в Атлантическом океане. В отличие от кораблей, на которых летали недавно миллиардеры Джефф Безос и Ричард Брэнсон, Crew Dragon не только гораздо дольше находится в космосе, но и поднялся выше МКС – на орбиту высотой 590 км. Полет оплатил миллиардер Джаред Айзекмен. Помимо него на борту детский врач, профессор геологии и сотрудник компании «Локхид Мартин».