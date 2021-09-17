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05:09, 17 сентября 2021

Китай раскритиковал планы США помочь Австралии создать атомные подлодки

Постпред КНР Ван Цюнь на заседании совета Международного агентство по атомной энергии заявил, что это явный акт распространения ядерного оружия. По словам дипломата, это вызовет серьезные негативные последствия для текущих международных усилий в решении ядерной проблемы на Корейском полуострове, а также иранской ядерной проблемы, передает ТАСС. Накануне Австралия, Великобритания и США объявили о создании военного партнерства. При этом Австралия разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией. В Париже это назвали ударом в спину.


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