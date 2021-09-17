Китай раскритиковал планы США помочь Австралии создать атомные подлодки

Постпред КНР Ван Цюнь на заседании совета Международного агентство по атомной энергии заявил, что это явный акт распространения ядерного оружия. По словам дипломата, это вызовет серьезные негативные последствия для текущих международных усилий в решении ядерной проблемы на Корейском полуострове, а также иранской ядерной проблемы, передает ТАСС. Накануне Австралия, Великобритания и США объявили о создании военного партнерства. При этом Австралия разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией. В Париже это назвали ударом в спину.